دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة في باكستان اعتقال ما يزيد عن 80 شخصًا، قالت إنهم تورطوا في مقتل رجل انتشرت مزاعم تتهمه بالتجديف و"إهانة القرآن".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في حسابه عبر تويتر الأحد، إنه لن يتم التسامح مطلقا مع عمليات القتل خارج نطاق القانون.

وأضاف عمران خان أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي الشرطة الذين "فشلوا في واجبهم".

We have zero tolerance for anyone taking the law into their own hands & mob lynchings will be dealt with full severity of the law. Have asked Punjab IG for report on action taken against perpetrators of the lynching in MIan Channu & against the police who failed in their duty.

وقُتل رجل رشقا بالحجارة على يد أشخاص غاضبين في منطقة خانيوال بإقليم البنجاب (شمال شرق باكستان).

وأظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بطوب وعصي على الرجل الذي ظهر مسجيًا على الأرض.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الشرطة كانت متواجدة في القرية التي شهدت الواقعة، قبل أن يربط حشد غاضب الرجل بشجرة، ويرجمونه بالطوب حتى الموت الليلة الماضية.

ونقلت صحف باكستانية، بينها صحيفة "داون - الفجر"، عن شهود عيان قولهم إن الشرطة ألقت القبض على الرجل، إلا أن متجمهرين انتزعوه من مركز الشرطة.

وقالت شرطة البنجاب إنها اعتقلت 15 من المشتبه بهم الأساسيين في القضية، وذلك من أصل 85 شخصًا خضعوا للاعتقال إلى الآن، حسب تغريدة للشرطة في حسابها بتويتر.