مقارنة بين قوة الجيش الروسي ونظيره الأوكراني.. من يتفوق عسكريًا؟

ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الأحد، إن أوكرانيا تلقت 180 طنًا من الذخيرة من الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن موسكو يمكن أن تشن هجومًا ضد كييف "هذا الأسبوع".

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، في حسابه عبر تويتر: "أصدقاؤنا لا ينامون!".

🛫🛬 Two birds ➡️ defense aid from the 🇺🇸 ➡️ 180 tons of ammunition for @ArmedForcesUkr! In total, we received 17 birds weighing almost 1,500 tons! Our friends are not sleeping! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @StateDept @DeptofDefense https://t.co/y7chf7vhw4

وقالت وزارة الدفاع الليتوانية إن دولة البلطيق أرسلت أيضًا مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال وزير الدفاع ارفيداس انوشوسكاس، الأحد، إن المساعدة تشمل "نظام ستينغر الصاروخي المضاد للطائرات".

ونشرت السفارة الليتوانية في كييف صورًا للمساعدات الدفاعية داخل طائرة من طراز C-17، والتي أظهرت أنه تم إرسال مركبات أيضًا. وقالت السفارة إن المساعدات شملت أيضا سترات واقية.

وقام ريزنيكوف بالتغريد شاكرًا ليتوانيا على هذه الشحنة، مشيرًا إلى أنها تحتوي على ستينغر - وهو نظام دفاع جوي محمول يمكن نشره من قبل القوات البرية ضد الطائرات.

وأضاف أن العلاقات بين أوكرانيا وليتوانيا كانت "وثيقة للغاية (و) استمرت لقرون عديدة".

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأحد، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا يمكن أن تشن غزوًا لأوكرانيا هذا الأسبوع، لكنها ما زالت تأمل في أن تسود الدبلوماسية.

وقال سوليفان لمراسل CNN جيك تابر لبرنامج "حالة الاتحاد"، إن القوات الروسية في مكان يمكن أن يحدث فيه غزو قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي تنتهي في 20 فبراير. يمكن لروسيا أن تشن عملا عسكريا كبيرًا في أوكرانيا أي يوم الآن".

وأضاف سوليفان: "الطريقة التي حشدوا بها قواتهم، والطريقة التي أداروا بها الأمور في مكانها، تجعل الاحتمال الواضح أن يكون هناك عمل عسكري كبير في القريب العاجل".

وتابع: "ونحن مستعدون لمواصلة العمل في الدبلوماسية، لكننا مستعدون أيضًا للرد بطريقة موحدة وحاسمة مع حلفائنا وشركائنا في حالة استمرار روسيا".