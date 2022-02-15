لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- توصل الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا، ورجينيا جوفري إلى تسوية، وفقًا لوثيقة المحكمة التي قدمها محامو جوفري يوم الثلاثاء.

يتوقع الأطراف تقديم شرط رفض القضية في غضون ثلاثين يومًا، وفقًا للرسالة الموجهة إلى القاضي الفيدرالي لويس كابلان.

لن يتم الكشف عن مبلغ التسوية، حسب الطلب.

وقالت الوثيقة: "يعتزم الأمير أندرو تقديم تبرع كبير لجمعية السيدة جوفري الخيرية لدعم حقوق الضحايا. ولم يقصد الأمير أندرو أبدًا تشويه سمعة السيدة جوفري، وهو يقبل أنها عانت كضحية ثابتة لسوء المعاملة و نتيجة لاعتداءات عامة غير عادلة".

وأضافت: "من المعروف أن جيفري إبستين قام بالاتجار بعدد لا يحصى من الفتيات الصغيرات على مدار سنوات عديدة. ويأسف الأمير أندرو لارتباطه بإبستين، ويثني على شجاعة السيدة جوفري والناجين الآخرين في الدفاع عن أنفسهم والآخرين. وهو يتعهد بأن يُظهر أسفه لارتباطه بإبستين من خلال دعم محاربة شرور الاتجار بالجنس ودعم ضحاياه".

زعمت جوفري في الدعوى القضائية أن الممول الراحل جيفري إبستين قام بالاتجار بها وأجبرها على ممارسة الجنس مع أصدقائه، بما في ذلك الأمير، وأن أندرو كان على علم بأنها كانت دون السن القانونية (17 عامًا) في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وتزعم أن الأمير اعتدى عليها جنسيًا في جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية، وفي قصره في مانهاتن وفي منزل صديقته السابقة غيسلين ماكسويل في لندن.

ونفى الأمير أندرو المزاعم وتحرك لرفض الدعوى.

تتواصل CNN مع محامي الأمير أندرو وفيرجينيا جوفري للتعليق.