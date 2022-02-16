على الخريطة.. مناطق سيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا بأوكرانيا

كييف وموسكو، روسيا (CNN)— قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن روسيا ستعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات وأنه بينما هو منفتح على مزيد من المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، فإن مطالب موسكو الأمنية "أولوية غير مشروطة".

قوبلت مزاعم روسيا بشأن تحركات القوات بتشكك من المسؤولين الغربيين، الذين قالوا إنهم لم يروا أي دليل على بدء أي انسحاب جزئي.

قال رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للصحفيين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "لم تتحقق بعد من عودة الوحدات العسكرية الروسية إلى قواعدها الأصلية"، قائلا إنها "لا تزال في وضع خطير للغاية".

وفي حديثه في وقت سابق في مؤتمر صحفي في موسكو إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتز، قال بوتين إنه يواصل النظر إلى إجراءات الردع الغربية على أنها "تهديد مباشر وفوري للأمن القومي".

وقال بوتين "الردود التي تلقيناها من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية، في رأينا، لا تفي بالمتطلبات الروسية الأساسية الثلاثة".

وأضاف: "نحن على استعداد لمواصلة هذا العمل المشترك. ونحن مستعدون أيضا لمتابعة مسار المفاوضات، ولكن يجب النظر في جميع القضايا ككل، دون فصلها عن المقترحات الروسية الرئيسية، والتي يمثل تنفيذها أولوية غير مشروطة بالنسبة لنا. "

قال بايدن يوم الثلاثاء إن روسيا حشدت "أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا وبيلاروسيا وعلى طول الحدود الأوكرانية"، مما يؤكد مخاوف مسؤولي المخابرات الغربية والأوكرانية من أن الغزو قد يكون وشيكًا.

من بين مطالب الكرملين ضمان عدم السماح لأوكرانيا أبدًا بالانضمام إلى الناتو وأن التحالف يتراجع عن توسعه في أوروبا الشرقية. وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو مرارًا إن مثل هذه المقترحات ليست بداية.

كما استخدم بوتين كلمة "إبادة جماعية" يوم الثلاثاء لوصف الوضع في الأراضي الواقعة في شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها المسلحون الانفصاليون المدعومون من روسيا، داعياً الغرب لما ألمح بأنه معيار مزدوج لتبرير التدخل العسكري. كانت مزاعم التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا أحد المبررات التي استخدمتها روسيا عندما ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

جاءت تصريحات بوتين بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن بعض القوات من المناطق العسكرية الجنوبية والغربية بدأت في العودة إلى مواقعها الأصلية.

ولم يحدد الإعلان المكان الذي كانت تتمركز فيه تلك القوات بشكل دائم، أو المكان الذي كانوا يمارسون فيه التدريبات، أو عدد الذين ينسحبون منهم، ونظر إليه بتشكك مسؤولين من أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الذين طالبوا روسيا بتقديم دليل على ذلك. كان على استعداد لتهدئة الأزمة على الحدود.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مؤتمر صحفي في كييف: "تصريحات مختلفة تصدر باستمرار من الاتحاد الروسي لذلك لدينا بالفعل قاعدة: لا تسمع ثم صدق. لكن انظر ثم صدق." عندما نرى الانسحاب سنؤمن بوقف التصعيد ".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الحلف لم ير حتى الآن "أي علامة على خفض التصعيد على الأرض"، لكنه أضاف أن "الإشارات من موسكو على ضرورة استمرار الدبلوماسية" تدعو إلى التفاؤل الحذر.