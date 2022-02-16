أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد البنتاغون أن ثلاث طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A "تعرضت لاعتراضات غير مهنية من قبل الطائرات الروسية" نهاية الأسبوع الماضي في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط​​، وفقًا للمتحدث باسم الكابتن مايك كافكا.

وقال كافكا: "لقد أعلنا مخاوفنا للمسؤولين الروس من خلال القنوات الدبلوماسية. بينما لم يصب أحد بأذى، مثل هذه التفاعلات يمكن أن تؤدي إلى حسابات خاطئة وأخطاء تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة. ستواصل الولايات المتحدة العمل بأمان ومهنية وبما يتفق مع القانون الدولي في المياه الدولية والمجال الجوي. نتوقع من روسيا أن تفعل الشيء نفسه".

ذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن طائرة كانت لها مواجهة "قريبة للغاية" مع الطائرات العسكرية الروسية، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين بشكل مباشر على التقارير العسكرية الأمريكية عن الحادث. ولم يذكر المسؤولون بدقة مدى قرب الطائرات الروسية من الطائرة.

تشير التقارير الأولية إلى وجود مواجهة إضافية لاحقة بعد ذلك بين الطائرات الأمريكية والروسية.

أشارت العديد من المصادر إلى وجود مقطع فيديو للحادث، لكن إدارة الرئيس جو بايدن لم تقر علنًا بأي من التفاصيل وسط التوترات المتزايدة مع الروس.

وليس من غير المعتاد أن تقترب الطائرات الروسية من الطائرات العسكرية الأمريكية، لكن غالبية التفاعلات تعتبر آمنة ومهنية من قبل الولايات المتحدة.

وأفادت شبكة CNN أيضًا أن طائرات عسكرية أمريكية رافقت طائرة شحن ومقاتلات روسية عبر منطقة حظر جوي في شرق سوريا يوم الثلاثاء عندما فشل الروس في تقديم إخطار مسبق مناسب عن رحلاتهم، وفقًا لمسؤولين أمريكيين آخرين.

ويواصل المسؤولون الأمريكيون القول إن هذه المواجهات القريبة وغير المتوقعة تخاطر بسوء تقدير قد يؤدي إلى وقوع حادث عسكري.