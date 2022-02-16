بالصور.. العنصر النسائي بجيشي روسيا وأوكرانيا وسط التوترات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال التوترات بين روسيا من جهة وأوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة أخرى، مستمرة، الأربعاء، في الوقت الذي يبرز فيه العنصر النسائي في جيشي البلدين مظهرا أهمية دور المرأة في الخدمة الوطنية بالبلدين.

Credit: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP via Getty Images

ونستعرض لكم فيما يلي صورا لعناصر نسائية في جيشي البلدين، بالإضافة إلى صور فتيات أوكرانيات تقدمن لتلقي تدريبات عسكرية وسط مخاوف احتمال "غزو" روسي، وهو الأمر الذي كرر نفيه الكرملين.

مجندات روسيات خلال عرض عسكري العام 2019, plain_text Credit: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP via Getty Images

بصيص أمل حذر برز خلال الساعات الماضية عقب نشر وزارة الدفاع الروسية فيديو لمعدات عسكرية تعبر جسر القرم يُظهر مجموعة متنوعة من المدرعات تعبر، وفي الوقت الذي لا تتضح فيه إلى أين تتجه الوحدات قالت الوزارة إن الأفراد حملوا عربات مدرعة على منصات السكك الحديدية في محطات التحميل في شبه جزيرة القرم. وبثت شريط فيديو أظهر دبابات يتم تحميلها في ساحة للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم.

مجندات روسيات خلال عرض عسكري العام 2016, plain_text Credit: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

مسؤولون غربيون على الصعيد الآخر أعربوا عن شكوكهم بشأن التصريحات الروسية بعودة بعض القوات المتجمعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا إلى قواعدها.

صورة أرشيفية لمجندات أوكرانيات بعرض عسكري العام 1994, plain_text Credit: GLEB GARANICH/AFP via Getty Images)

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد خاطب في تصريحات بالبيت الأبيض، المواطنين الروس، قائلاً لهم: "أنتم لستم أعداءنا"، مضيفا أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يشكلان تهديدا لروسيا"، وتابع: "أوكرانيا لا تهدد روسيا".

مجندات أوكرانيات خلال عرض عسكري العام 2021, plain_text Credit: ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images)

ويذكر بايدن أنه "ليس لدى الولايات المتحدة أو الناتو صواريخ في أوكرانيا، ولا توجد خطط لوضعها هناك.. نحن لا نستهدف الشعب الروسي، ولا نسعى لزعزعة استقرار روسيا"، وخاطب الروس بقوله: "أنتم لستم أعداءنا".

مجندة أوكرانية خلال تدريبات سابقة , plain_text Credit: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

وذكر بايدن أن الولايات المتحدة "لم تتحقق بعد من أن روسيا بدأت في سحب بعض قواتها بعد الانتهاء من التدريبات الأخيرة بالقرب من أوكرانيا"، محذرا من أن "الغزو لا يزال ممكنا".

وذكر الرئيس الأمريكي أن هناك "متسع كبير للدبلوماسية" مع روسيا ويمكن أن تتجنب الصراع في أوروبا، وقال بايدن: "سنواصل جهودنا الدبلوماسية بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا."