حفل زفاف هندوسي يتحول لمأساة بوفاة 13 شخصا سقطوا في بئر بالهند

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تحول حفل زفاف في الهند إلى مأساة بعد أن توفي 13 شخصا منهم طفل بعمر عام، سقطوا في بئر شمال الهند وفقا للسلطات المحلية.

وكان الضحايا وجميعهم من النساء والأطفال يجلسون على لوح يغطي البئر قبل أن ينهار اللوح ويسقط من فوقه، في حادثة وصفها الرئيس الهندي، ناريندا مودي بأنها "تدمي القلب".

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है।

وأعلن مودي عن تقديم عويض قدره 2662 دولارًا لكل من أسر الضحايا بالإضافة إلى 665 دولارًا للمصابين، وفقًا لما أوردته قناة News-18 المتعاونة مع شبكة CNN.

وأعلنت سلطات منطقة كوشنيجار حيث وقع الحادث عن تقديم مبلغ 5323 دولارًا إضافيًا لكل أسرة من عائلات الضحية، وفقًا لـNews-18، في خين قال ساشندرا باتيل مفوض الشرطة في المنطقة: "هذا حادث مؤسف خلال حفل زفاف" مضيفا أنهم يحققون في القضية.