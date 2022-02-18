خارطة استخباراتية لخطة الغزو المحتملة للقوات الروسية بأوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، أنه بحسب آخر معلومات استخباراتية، فإن روسيا يمكنها غزو أوكرانيا "دون سابق إنذار".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، عبر حسابها على تويتر، إن "روسيا تحتفظ بوجود عسكري كبير يمكنه شن غزو دون سابق إنذار".

وذكرت وزارة الدفاع أنه بناءً على هذه المعلومات الاستخباراتية "لا يزال بإمكان الرئيس الروسي اختيار منع الصراع والحفاظ على السلام".

ونشرت الوزارة ما قالت إنها "خريطة لمحور الغزو المحتمل أن يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وأظهرت الخريطة أن روسيا قادرة على تنفيذ المرحلة الأولى من التحرك البري باتجاه كييف من نقطتين على طول الحدود البيلاروسية ونقطة من حدود روسيا الغربية.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. https://t.co/QHRM1wNwJG

وأظهرت الخريطة أيضًا إمكانية التحرك المحتمل باتجاه دنيبرو من نقطتين ومن شبه جزيرة القرم باتجاه ماريوبول.

وعرضت الخريطة المرحلة الثانية من التحركات الروسية المحتملة من شبه جزيرة القرم باتجاه ميكولايف ومن دنيبرو باتجاه فينيتسا كما أظهرت تحركات برية محتملة للمرحلة الأولى من الحدود الغربية الروسية باتجاه لوهانسك.