لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، على "العمل بشكل مكثف لتمكين اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية المقرر عقده في الساعات القليلة المقبلة"، حسبما أفاد قصر الإليزيه في قراءة للمكالمة بينهما الأحد.

وقال قصر الإليزيه إن الهدف من الاجتماع سيكون "الحصول على التزام من جميع الأطراف بوقف إطلاق النار على خط التماس".

تجمع مجموعة الاتصال الثلاثية ممثلين من أوكرانيا والاتحاد الروسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبحسب البيان، اتفق الزعيمان على ضرورة "إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للأزمة الحالية وبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن "العمل الدبلوماسي المكثف" سينفذ "في الأيام والأسابيع المقبلة"، مع لقاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الروسي سيرغي لافروف قريبًا.

وقال مصدر من الإليزيه إن الزعيمين "لاحظا الاختلافات في تفسير أسباب الجمود" في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن "السيد بوتين ألقى باللوم على الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن أوكرانيا، في حين ذكّره رئيس الجمهورية بأن أوكرانيا لن تتفاوض مع الانفصاليين بشكل مباشر".

وقال قصر الإليزيه إن العمل الدبلوماسي "يجب أن يجعل من الممكن التقدم على أساس آخر المشاورات من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة"، من أجل الوصول إلى "اجتماع على أعلى مستوى بهدف تحديد نظام سلام وأمن جديد في أوروبا".

وأضاف أن ماكرون وبوتين قد قطعا "التزامات صارمة باتخاذ جميع الإجراءات المفيدة لتجنب التصعيد وتقليل المخاطر والحفاظ على السلام" للقيام بهذا العمل "في ظل ظروف خطيرة".

وبحسب الرئاسة الفرنسية، أكد بوتين لماكرون عزمه سحب القوات الروسية من بيلاروسيا "في نهاية التدريبات العسكرية الجارية" في البلاد.

بعد حديثه مع بوتين، أجرى ماكرون محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد فيها زيلينسكي "تصميمه على عدم الرد على الاستفزازات واحترام وقف إطلاق النار"، وفقًا لقصر الإليزيه.

وقال مصدر قصر الإليزيه أن "زيلينسكي قال إنه لن يرد على نيران الانفصاليين"، مضيفًا أن المبادرة جاءت من الرئيس الأوكراني، وأنه "مصمم على منع التصعيد".