أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وفقًا لأحدث تقييم استخباراتي أمريكي، فإن لدى روسيا الآن ما يقرب من 75٪ من قواتها التقليدية في وضعية هجومية ضد أوكرانيا، وفقًا لما قاله مسؤول أمريكي مطلع على المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN.

وقال المسؤول إن تركيز القوات على مسافة قريبة من أوكرانيا أمر غير عادي للغاية وجزء من السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا مستعدة للهجوم.

وهذا يشمل حوالي 120 من إجمالي 160 كتيبة تكتيكية روسية، التي تمركزت على بعد 60 كيلومترًا من أوكرانيا، وفقًا للمسؤول.

وبينما يمثل هذا الرقم 75٪ من الوحدات القتالية الرئيسية لروسيا، فهو أقل من نصف إجمالي القوات في الجيش الروسي.

وأفاد مسؤولون أمريكيون أن القوات الروسية جنبًا إلى جنب مع القوات الانفصالية يمكن أن تصل إلى 190 ألفًا منتشرة حول أوكرانيا.

تم نشر حوالي 35 من 50 كتيبة دفاع جوي معروفة ضد أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تقدر الولايات المتحدة وجود حوالي 500 طائرة مقاتلة وقاذفة داخل مدى أوكرانيا، بالإضافة إلى 50 قاذفة قنابل متوسطة إلى ثقيلة.

وبحسب التقييم، فإن القوات الروسية مجتمعة تفوق عدد القوات العسكرية الأوكرانية بشكل كبير.

ولا يمكن لشبكة CNN التحقق من المعلومات الاستخباراتية بشكل مستقل.

يوم الخميس، غردت وزارة الدفاع البريطانية بتقييم جاء فيه أن "روسيا لديها أكثر من نصف قوتها القتالية البرية بالقرب من الحدود الأوكرانية".