أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"المبدأ" على عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشرط ألا تغزو موسكو أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين.

وقالت ساكي إن الاجتماع قد يُعقد بعد أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بنظيره الروسي سيرغي لافروف في 24 فبراير/شباط الجاري.

وجاء في بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض: "وافق الرئيس بايدن على الاجتماع بالرئيس بوتين بعد ذلك الاجتماع (لافروف-بلينكن)، مرة أخرى، إذا لم يحدث اجتياحا، نحن جاهزون دائما للدبلوماسية، وجاهزون أيضا لفرض تبعات سريعة وشديدة في حال اختارت روسيا الحرب".

وتابعت ساكي في بيانها قائلة: "في الوقت الراهن، يبدو أن روسيا تواصل التحضير لهجوم واسع على أوكرانيا قريبا جدا".

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد هذه القمة بين بايدن وبوتين، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه في فرنسا.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن وزيري خارجية أمريكا وروسيا سيناقشان التفاصيل المتعلقة بقمة بايدن وبوتين، عندما يلتقيان في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكنه حافظ على بعض الحذر بشان هذه المحادثات.