موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إنه يدرس طلبًا من زعماء انفصاليين موالين لروسيا في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا للاعتراف بهم كمناطق مستقلة.

وأضاف بوتين لمجلسه الأمني، في تصريحات بثها التلفزيون: "الغرض من اجتماع اليوم هو الاستماع إلى الزملاء وتحديد خطواتنا الإضافية في هذا الاتجاه، بما في ذلك النداء من قادة جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية لروسيا للحصول على الاعتراف بسيادتهم وقرار مجلس الدوما".

ومع احتشاد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، عادت الأضواء الأسبوع الماضي إلى الحرب المنخفضة الحدة في شرق أوكرانيا ودورها المحتمل في تمهيد الطريق لصراع أوسع.

ويقول الأوكرانيون إن قصف الانفصاليين المدعومين من روسيا بلغ أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وزعم الانفصاليون من جانبهم استخدام القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة ثقيلة ضد مناطق مدنية. قالت أوكرانيا إنها سجلت أكثر من 100 انتهاك للهدنة في الشرق، بعد يوم من إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة مما أدى إلى تصاعد المخاوف من غزو روسي.

وزعم قادة المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا - اللتان يطلقان على نفسيهما جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين - أن الأوكرانيين يخططون لشن هجوم عسكري كبير في المنطقة. ونظموا يوم الجمعة عمليات إجلاء جماعي للمدنيين إلى روسيا ، بينما أمروا الرجال بالبقاء وحمل السلاح.

ونفى المسؤولون الأوكرانيون مرارًا وجود مثل هذه الخطط.