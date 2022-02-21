"خجول ومتحفظ".. كوندليزا رايس عن بوتين نائب رئيس البلدية الذي أصبح رئيسًا لروسيا

موسكو، روسيا (CNN)-- قال الكرملين، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز عبر الهاتف أنه يعتزم التوقيع على مرسوم "قريبًا" للاعتراف بجمهوريات دونباس الانفصالية.

وأوضح الكرملين، في بيان له: "أطلعهم فلاديمير بوتين على نتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن لروسيا الاتحادية، الذي نظر في الوضع الحالي حول دونباس في سياق قرار مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" الكرملين.

وقال البيان: "اليوم، تلقت قيادة جمهوريتي دونيتستك ولوهانسك مناشدات للاعتراف بسيادتها فيما يتعلق بالعدوان العسكري للسلطات الأوكرانية، والقصف المكثف لأراضي دونباس، والذي يعاني من جرائه السكان المدنيون".

وأضاف الكرملين أن بوتين قال إنه يعتزم التوقيع على مرسوم مماثل قريبًا.

وبحسب بيان الكرملين، فإن القادة الفرنسيين والألمان "أعربوا عن خيبة أملهم من هذا التطور. وفي الوقت نفسه، أبدوا استعدادهم لمواصلة الاتصالات".

كان بوتين قال إنه يدرس طلبًا من زعماء انفصاليين موالين لروسيا في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا للاعتراف بهم كدول مستقلة.

وقال بوتين لمجلسه الأمني، في تصريحات بثها التلفزيون في وقت سابق الاثنين: "الغرض من اجتماع اليوم هو الاستماع إلى الزملاء وتحديد خطواتنا الإضافية في هذا الاتجاه، بما في ذلك النداء من قادة جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية لروسيا للحصول على الاعتراف بسيادتهم وقرار مجلس الدوما".

ومنذ 2014، يسيطر انفصاليون موالون لروسيا على منطقتين يطلقون عليهما نفسيهما جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.

ومع احتشاد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، عادت الأضواء الأسبوع الماضي إلى الحرب المنخفضة الحدة في شرق أوكرانيا ودورها المحتمل في تمهيد الطريق لصراع أوسع.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قصف الانفصاليين بلغ أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وزعم الانفصاليون من جانبهم استخدام القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة ثقيلة ضد مناطق مدنية. وقالت أوكرانيا إنها سجلت أكثر من 100 انتهاك للهدنة في الشرق، بعد يوم من إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة مما أدى إلى تصاعد المخاوف من غزو روسي.

وزعم قادة المنطقتين الانفصاليتين الأوكرانيين يخططون لشن هجوم عسكري كبير في المنطقة. ونظموا يوم الجمعة عمليات إجلاء جماعي للمدنيين إلى روسيا، بينما أمروا الرجال بالبقاء وحمل السلاح.

ونفى المسؤولون الأوكرانيون مرارًا وجود مثل هذه الخطط.