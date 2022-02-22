كونداليزا رايس لـCNN: بوتين أساء التقدير وأدى إلى رد فعل لم يخطط له

"خجول ومتحفظ".. كوندليزا رايس عن بوتين نائب رئيس البلدية الذي أصبح رئيسًا لروسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، ديميترو كوليبا، الإثنين، قبل توجه الأخير إلى واشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلينكن أكد لنظيره الأوكراني ضرورة وجود رد "سريع" و"قوي" من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده ستتخذ مزيدا من الخطوات في إطار ردها على التطور الكبير الذي يشهده شرق أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأوكراني نظيره الامريكي في العاصمة، واشنطن، الثلاثاء، قبل أن يلقي كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأربعاء.

وكان قد أعلن بوتين اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك كما أمر القوات الروسية بالدخول كقوات "حفظ سلام" إلى هاتين المنطقتين.