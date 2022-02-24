بايدن يكشف ما تمخض عنه اجتماع الدول الصناعية السبع لمحاسبة روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، أنه اتفق مع قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى على المضي قدما بفرض حزم عقوبات على روسيا لمحاسبتها على اجتياح أوكرانيا.

وقال بايدن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد اجتمعت هذا الصباح مع نظرائي في مجموعة الدول الصناعية السبع لبحث الهجوم غير المبرر الذي شنه بوتين على أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا في التغريدة نفسها: "لقد اتفقنا على المضي قدما بفرض حزم عقوبات وإجراءات اقتصادية أخرى لمحاسبة روسيا".

وختم بايدن قائلا في التغريدة: "نقف مع الشعب الأوكراني الشجاع"، حسب قوله.

ومن المنتظر أن يوجه الرئيس الأمريكي كلمة للشعب عند الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت الشرقي لأمريكا للتحدث عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.