خريطة توضح المناطق التي تم الإبلاغ فيها عن الانفجارات في أوكرانيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أفاد مراسلو CNN وشهود عيان في مدن عبر أوكرانيا أنهم سمعوا انفجارات في الساعات الأولى من يوم الخميس.

وشملت هذه المناطق:

كييف: سمع مراسلو CNN في العاصمة الأوكرانية انفجارات من الشرق باتجاه المطار الدولي بالمدينة. أفاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سمعوا عدة انفجارات في منطقة بوريسبيل شرقي العاصمة حيث يقع المطار الدولي على بعد 25 كيلومترا (15 ميلا) من المدينة. ولم تؤكد شبكةCNN استهداف المطار.

خاركيف: سمع فريق CNN في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في شمال شرق البلاد، "دفقًا مستمرًا من الانفجارات القوية".

كراماتورسك: قال شخصان في شرق المدينة، الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترًا (75 ميلاً) شمال دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون، لشبكة CNN إنهما سمعا انفجارين هائلين على الأقل.

دنيبرو: قال أحد سكان وسط المدينة لشبكة CNN إنهم سمعوا "انفجارات قليلة".

ماريوبول: قال اثنان من السكان لشبكة CNN إنهما سمعا دوي انفجارات شرقي المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

أوديسا: سمع فريق CNN في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود مجموعتين من الانفجارات تفصل بينهما حوالي 20 دقيقة.

زابوريزهزهيا: قال فريق CNN في المدينة الجنوبية الشرقية إنهم سمعوا انفجارًا واحدًا على الأقل على مسافة بعيدة جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، قال فريق CNN في مدينة بيلغورود الروسية، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (50 ميلاً) شمال خاركيف ، إنهم سمعوا دفقًا منتظمًا من الضربات التي بدت وكأنها نيران مدفعية صادرة.

نعرض لكم في الخريطة أعلاه نظرة على المناطق التي تم الإبلاغ فيها عن الانفجارات في أوكرانيا.