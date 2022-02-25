لفهم ما يحصل بأوكرانيا.. إليكم 6 خرائط لمعرفة ما يجري

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من تحذيرات القوى الغربية من أن مثل هذا الهجوم وشيك.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا قد عجل أيضًا بسنوات من التوترات المتصاعدة. فيما يلي ست خرائط تساعد في توضيح الأحداث التي أدت إلى هذه اللحظة.

حلف الناتو منذ الحرب الباردة

منذ نهاية الحرب الباردة، انضم المزيد من الدول إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما دفع الكتلة باتجاه الشرق.

في عام 2008، أعلن الناتو عن نيته تقديم العضوية إلى أوكرانيا - حجر الزاوية السابق للاتحاد السوفيتي - في يوم من الأيام في المستقبل البعيد. لكن روسيا اعتبرت ذلك تجاوزًا لخط أحمر.

تُظهر هذه الخريطة توسع الناتو باتجاه الشرق في أوروبا. انضمت العديد من الدول في أوروبا الغربية قبل عام 1991 ونهاية الحرب الباردة، بينما انضمت دول الشرق - بما في ذلك جمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - في السنوات التي تلت ذلك.

وأشار بوتين إلى أنه يعتبر توسع الناتو تهديدًا وجوديًا، وأن احتمالية انضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري الغربي "عمل عدائي". وقد أكد وجهة نظره بأن أوكرانيا جزء من روسيا ثقافيًا ولغويًا وسياسيًا، وطلبت روسيا وسط التوترات الأخيرة ضمانات لن يتوسع التحالف الدفاعي الأوروبي وأمريكا الشمالية شرقاً.

لقد قاومت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. تنص "سياسة الباب المفتوح" للتحالف على أن أي دولة أوروبية مستعدة وراغبة في الاضطلاع بالتزامات والتزامات العضوية هي موضع ترحيب لتقديم طلب العضوية. ومنذ نهاية الحرب الباردة، انضمت أكثر من اثنتي عشرة دولة من الكتلة الشرقية السابقة.

ضم جزء من أوكرانيا

في أوائل عام 2014، أدت الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة الأوكرانية إلى إقصاء رئيس تدعمه روسيا بعد أن رفض التوقيع على اتفاقية سياسية وتجارية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي.

ردت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، مظللة باللون الأحمر على طول الساحل الشمالي للبحر الأسود في الخريطة أدناه، وإثارة تمرد انفصالي سيطر على جزء من منطقة دونباس على طول الحدود الجنوبية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2015، لم يشهد الجانبان سلامًا مستقرًا، ولم يتحرك خط الجبهة بالكاد منذ ذلك الحين.

توترات شديدة

في السنوات الثماني التي تلت ذلك، اتُهمت موسكو بالانخراط في حرب مختلطة ضد أوكرانيا، باستخدام الهجمات الإلكترونية والضغط الاقتصادي والدعاية لإثارة الفتنة. وقد تصاعدت هذه التكتيكات في الأشهر الأخيرة، وفي أوائل فبراير زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أن بوتين كان يستعد لعملية كاذبة لخلق "ذريعة لغزو".

وقد تجلت هذه الجهود أيضًا على الأرض، كما يتضح من هذه الخريطة، التي توضح تعزيز الوجود العسكري الروسي حول أوكرانيا في العام الماضي. حشدت روسيا أكثر من 150 ألف جندي، بالإضافة إلى المعدات والمدفعية على أعتاب البلاد.

مع اشتداد الوضع على الحدود الأوكرانية ، رفع الناتو استعداد قوة الرد السريع ، بينما وضعت الدول الأعضاء قواتها على أهبة الاستعداد ونشرت الكتائب والطائرات والسفن للدفاع عن الدول الأعضاء في المنطقة. يتضمن حشد هذه الموارد ، كما يظهر في هذه الخريطة ، آلاف القوات الأمريكية المنتشرة في بولندا.

الغزو الروسي

في 21 فبراير، قال بوتين إنه اعترف رسميًا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين (DNR) و (LNR) ، الموضحة في الخريطة أدناه باللون الأحمر ، في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وأمر بنشر القوات الروسية هناك بحجة الحماية. السكان المحليين.

امتدت الأراضي التي اعترف بها بوتين إلى ما وراء المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، مما رفع الأعلام الحمراء بشأن زحف روسيا المزمع إلى أوكرانيا.

قبل ساعات من فجر يوم الخميس 24 فبراير، بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا أخيرًا بسلسلة من الهجمات الصاروخية واستخدام مدفعية بعيدة المدى. تُظهر هذه الخريطة مواقع الهجمات والانفجارات المبلغ عنها حتى ليلة الخميس ، بما في ذلك داخل وحول المدن الرئيسية مثل العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف في الشرق وأوديسا في الجنوب ، من بين أمور أخرى.