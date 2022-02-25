روسيا.. القبض على مئات المحتجين ضد الهجوم على أوكرانيا

موسكو، روسيا (CNN)-- ألقت الشرطة الروسية، الخميس، القبض على ما لا يقل عن 850 شخصا في 44 مدينة لمشاركتهم في احتجاجات ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب مجموعة OVD-Info المستقلة.

وتحظر السلطات الروسية المظاهرات دون تصريح، وقد حذرت، في وقت سابق من اليوم الخميس، المواطنين من أن المشاركة في الاحتجاجات قد تؤدي إلى توجيه إليهم اتهامات جنائية.

وطالبت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين بمغادرة ميدان بوشكينسكايا في موسكو، قائلة عبر مكبرات الصوت إن "الاحتجاجات غير مصرح بها".

وشاهد فريق شبكة CNN أشخاصا تحتجزهم الشرطة وكان يحمل بعضهم لافتات عليها عبارات مثل: "لا للحرب".