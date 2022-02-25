حتى الساعة 7:15 صباح الجمعة في كييف.. 6 نقاط عليك معرفتها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أشرقت الشمس فوق العاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة، بعد ليلة تخللها دوي الانفجارات في أعقاب الغزو الروسي للبلاد الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.
- القوات الروسية تقترب من العاصمة: وسمع مراسلو CNN في كييف دوي انفجارات في المدينة في وقت مبكر من صباح الجمعة. جاء ذلك بعد أن أبلغت إدارة بايدن المشرعين الأمريكيين أن القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا عبر حدود بيلاروسيا لا تبعد سوى 20 ميلاً (32 كيلومترًا) عن كييف.
- ارتفاع حصيلة القتلى: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 137 جنديًا أوكرانيًا وإصابة 316 آخرين منذ الخميس. وتقول أوكرانيا إنها أوقعت 800 ضحية في صفوف القوات الروسية - لكن من غير الواضح ما إن كان يشير إلى عدد القتلى فقط، ولم تتمكن CNN من التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
- الهدف الرئيسي: قال زيلينسكي في وقت متأخر الخميس إن مجموعات تخريب روسية دخلت كييف، وأنه "الهدف رقم 1" - وعائلته "الهدف رقم 2." وأضاف أنه مقيم في مقر الحكومة، وأن روسيا تريد "تدمير" رئيس الدولة.
- احتجاجات مناهضة للحرب: ألقي القبض على مئات الأشخاص في مدن بأنحاء روسيا لتنظيمهم مظاهرات مناهضة للحرب الخميس. نظمت احتجاجات مماثلة لدعم أوكرانيا في جميع أنحاء العالم، في نيويورك وباريس وبرلين ولندن ومراكز دولية أخرى.
- تصويت الأمم المتحدة اليوم: تم إدراج تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يدين روسيا رسميًا في جدول الأمم المتحدة الجمعة، لكن من المتوقع أن يتم رفض الاقتراح من قبل موسكو عبر استخدام حق الفيتو.
- عقوبات دولية: أعلن قادة من جميع أنحاء العالم عقوبات جديدة قاسية ضد روسيا، الخميس، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وتايوان وكندا.