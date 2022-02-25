حتى الساعة 7:15 صباح الجمعة في كييف.. 6 نقاط عليك معرفتها

"فظائع حرب بوتين تتضح".. ملخص اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا

بايدن يؤكد في خطابه: القوات الأمريكية لا ولن تنخرط في الصراع مع روسيا بأوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أشرقت الشمس فوق العاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة، بعد ليلة تخللها دوي الانفجارات في أعقاب الغزو الروسي للبلاد الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.