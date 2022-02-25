في اتصال هاتفي.. ماكرون يدعو بوتين لوقف الهجوم على أوكرانيا "فورا"

باريس، فرنسا (CNN)-- أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن ماكرون دعا بوتين إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على الفور.

وأضاف الإليزيه أن الاتصال تم "بالتشاور" مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي تحدث مع الرئيس الفرنسي بعد ظهر الخميس.

وتابع الإليزيه أن الاتصال الهاتفي تم فور وصول ماكرون إلى المجلس الأوروبي ، قبل قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة، حيث أكد الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي أن موسكو ستواجه "عقوبات هائلة".

ومن جانبه، قال الكرملين إن بوتين وماكرون "تبادلا حديثا جادا وصريحا" حول الوضع في أوكرانيا، وقدم الرئيس الروسي "شرحا شاملا لأسباب وظروف قرار إجراء العملية العسكرية في أوكرانيا، وتم الاتفاق على التواصل".