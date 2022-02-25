الأمين العام للناتو يتحدث عن نشر قوات "رد سريع" برية وبحرية وجوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولنبرغ، أن الحلف سينشر قواتا برية وبحرية وجوية من "الرد السريع" من أجل رفع الجهوزية لمواجهة أي طارئ.

وقال الأمين العام للناتو عن سقوط كييف خلال أيام: "الوضع غير قابل للتنبؤ والتوقع وليس من الحكمة التنبؤ"، حسب قوله.

وأضأف ستولنبيرغ حول اتسعداد الحكومة الأوكرانية للجلوس حول المفاوضات مع الروس: "هذا الأمر يعود للحكومة الأوكرانية".

اوذكر لأمين العام للناتو: "سننشر قوات من الرد الرسيع برا وبحرا وجوا من أجل تعزيز تموضعنا العسكري وللاستجابة لأي طارئ"، حسب قوله.

وأردف ستولينبرغ: "قواتنا تشمل 100 طائرة و120 سفينة ومجموعات قتالية ووحاملات طائرات".

وتابع الأمين العام للناتو: "الهدف الروسي من غزو أوكرانيا هو أسقاط الحكومة المنتخبة في كييف".

وقال الأمين العام للناتو: "ستكون المشكلة أكبر إذا ما قررت روسيا مهاجمة أي دولة من حلف الناتو فإننا نبعث برسالة أننا جاهزون لحماية كل شبر من أراضي دول الناتو.".