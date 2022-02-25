أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، الجيش الأوكراني للانقلاب على حكومته وتولي زمام السلطة في البلاد، في كلمة أمام مجلس الأمن الروسي.

وقال بوتين: "لا تدعوا القوميين الأوكران والنازيين الجدد يستغلوا أطفالكم وزوجاتكم وكبار السن لديكم كدروع بشرية"، في الكلمة التي عرضها التلفزيون الروسي الرسمي.

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "تولوا السلطة، يبدو أن التعامل معكم سيكون أكثر سهولة بالنسبة لنا من أجل التوصل إلى اتفاق مقارنة بالتعامل مع عصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد الذين استقروا في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني رهينة".

ويكرر بوتين ادعاءه غير الدقيق والذي لا أساس له حول أن الحكومة الأوكرانية المنتخبة "نازية" و"فاشية".