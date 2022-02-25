"فظائع حرب بوتين تتضح".. ملخص اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا

كييف، أوكرانيا (CNN)— أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني يفغيني ينين، أن طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز SU-27 أسقطت الجمعة فوق العاصمة الأوكرانية، كييف.

ويبدو أن الصور التي نشرتها قوات الطوارئ الأوكرانية والتي أظهر حريقًا في منزل من طابقين بعد سقوط شظايا طائرة عليه، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه هي بقايا طائرة Su-27.

ومع بزوغ صباح يوم الجمعة بأوكرانيا، استيقظ سكان بعض المدن على أصوات صفارات الإنذار والانفجارات، وفقا لما أفاده مراسلو CNN المجودين في أوكرانيا في حين لم يفيدوا برؤية إطلاق نار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة، مقطع فيديو يظهر انفجارا كبيرا بسماء العاصمة الأوكرانية، كييف، الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول سبب ذلك.

نائب وزير الداخلية الأوكراني أرجع سبب الانفجار بسماء كييف إلى قيام نظام أوكراني مضاد للصواريخ بإسقاط صاروخ روسي، وهو التقييم الذي لم تتمكن شبكة CNN من التحقق منه بشكل مستقل.