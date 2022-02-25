مسؤول أوكراني: العاصمة كييف تتعرض لضربات بصواريخ بالستية أو كروز

رئيسة البرلمان الأوروبي: ثمن خرق كل الاتفاقيات الدولية يجب أن يكون "باهظًا"

كييف، أوكرانيا (CNN)—قال أنطون جيراشينكو، مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، صباح الجمعة، إن العاصمة الأوكرانية، كييف، تتعرض لضربات بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية لافتا على أن الضربات مستمرة.

فريق CNN الموجود في العاصمة الأوكرانية، كييف، أفاد بسماع انفجارين كبيرين في وسط كييف انفجار ثالث قوي على مسافة أبعد في وقت مبكر الجمعة.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي قد أعلن في وقت متأخر من يوم الخميس، دخول ما وصفهم بـ"مجموعات تخريب روسية" إلى العاصمة كييف، قائلا في مقطع فيديو، إنه يعتقد أن مجموعات تخريب روسية دخلت العاصمة، وأضاف إنهم "يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة"، وأضاف: "لدينا معلومات أن مجموعات تخريب معادية دخلت كييف "، وتابع: "أنا باق في الحي الحكومي مع آخرين".

وكان الرئيس الأوكراني قد أمر بإجراء التعبئة العامة، قائلا: "من أجل ضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى، أصدرت أوامر بتعبئة واسعة النطاق، بما في ذلك في العاصمة كييف وجميع المدن الرئيسية".