من توعد بوتين إلى عدم مشاركة قوات أمريكية بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدران مطلعان على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في تصريحات لشبكة CNN، الخميس، أن مسؤولو الاستخبارات يعتقدون أن العاصمة كييف قد تقع تحت السيطرة الروسية في غضون أيام.

وقال المصدران إن التقييم الأمريكي الأولي قبل الغزو توقع أن يتم اجتياح العاصمة الأوكرانية في غضون يوم إلى 4 أيام من هجوم روسي، وأضافا أن التقييم لا يزال كما هو بعدما بدأ الغزو.

وقال مسؤولون أمريكيون للمشرعين في الكونغرس، مساء الخميس، إن القوات الروسية "وصلت إلى مسافة 20 ميلًا" (32 كيلومترا) من العاصمة كييف.

وقال المصدران إن المسؤولين يعتقدون أن روسيا تواجه مقاومة من القوات الأوكرانية "أشد مما توقعت". لكن المسؤولين في إفادتهم أمام أعضاء الكونغرس رفضوا الإفصاح عما إذا كانوا يعتقدون أن كييف ستسقط.

وقال أحد المصدرين إن مسؤولي الاستخبارات الغربية يعتقدون أن خطة روسيا هي الإطاحة بالحكومة في كييف وتنصيب حكومة صديقة لروسيا، لكنهم لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسعى لاحتلال الأراضي الأوكرانية والسيطرة عليها بعد ذلك.