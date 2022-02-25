رئيس أوكرانيا يناشد بوتين بالروسية لإجراء محادثات مباشرة.. وموسكو ترد

من توعد بوتين إلى عدم مشاركة قوات أمريكية بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

"فظائع حرب بوتين تتضح".. ملخص اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا

كييف، أوكرانيا- موسكو، روسيا (CNN)-- ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة فيديو جديدة، الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مباشرة، وذلك بعدما غزت القوات الروسية أوكرانيا.

وقال زيلينسكي متحدثًا بالروسية: "أود أن أخاطب رئيس الاتحاد الروسي مرة أخرى. هناك قتال في جميع أنحاء أوكرانيا الآن. دعنا نجلس على طاولة المفاوضات لوقف مقتل الناس".

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا-نوفوستي" أن موسكو مستعدة لإرسال ممثلين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك للتحدث مع كييف.

وأضافت أنه "عقب اقتراح زيلينسكي بمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، يستطيع بوتين إرسال ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارته للتفاوض مع الوفد الأوكراني"، وتابعت أنه تم اختيار مينسك كمنصة للمحادثة.

ويأتي ذلك مع تعرض أوكرانيا لضغوط كبيرة، حيث يبدو أن القوات الروسية تقترب من كييف. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنهم دخلوا منطقة أوبولون في شمال المدينة، على بعد أميال قليلة من وسطها.