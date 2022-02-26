أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدمت روسيا، الجمعة، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين هجومها على أوكرانيا.

وخلال الجلسة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، صوتت 11 دولة لصالح قرار الإدانة مقابل صوت واحد ضده، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

ودعا سفير الهند إلى وقف العنف وكذلك جميع أعضاء مجلس الأمن إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة، وقال إنه يجب العودة إلى الدبلوماسية.

ولم تتطرق سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة بشكل مباشر إلى سبب امتناعها عن التصويت، وقالت إن "الإمارات تدعم وقف العنف واستئناف الحوار وإرسال المساعدات الإنسانية".

وقال سفير الصين، إن أي إجراء من مجلس الأمن "يجب أن يفضي حقًا إلى نزع فتيل الأزمة، بدلاً من صب الزيت على النار".

يذكر أن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن تشغل هذا الشهر منصب رئيس المجلس.