دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطرت القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل للطاقة في شمال أوكرانيا، موقع أسوأ كارثة نووية في العالم، وتحتجز موظفين كرهائن، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

قال المتحدث باسم الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة، يفغينيا كوزنتسوفا، لشبكة CNN، إن القوات اجتاحت المصنع في اليوم الأول من الغزو الروسي متعدد الجوانب لأوكرانيا.

قالت ألينا شيفتسوفا، مستشارة قائد القوات البرية الأوكرانية، على فيسبوك إن القوات الروسية سيطرت على محطة الطاقة وأن الموظفين "محتجزون كرهائن".

وفقًا لمايخايلو بودولاك، مستشار رئاسي أوكراني، فقد السيطرة على منطقة تشيرنوبيل بعد "معركة شرسة".

وقال بودولاك إن حالة مرافق تخزين النفايات النووية السابقة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة غير معروفة.

وأضاف بودولياك "بعد هجوم روسي عبثي تماما في هذا الاتجاه، من المستحيل القول إن تشيرنوبيل بأمان". "هذا أحد أخطر التهديدات التي تواجه أوروبا اليوم".

ونظرًا لمخزون روسيا من الرؤوس النووية الحربية، أصدر اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) تقديرات تصنف روسيا كالأعلى بمقدار حجم مخزون الرؤوس النووية في العالم. حيث بلغت التقديرات بامتلاكها 6,257 رأسًا نوويِا استنادًا لآخر إحصاء صدر في أكتوبر 2021. لتليها الولايات المتحدة بإجمالي مخزون بلغ 5,600، ثم الصين بمجموع 350.

وقد ذكر التقرير الصادر عن الاتحاد، أن الدول الـ 9 المسلحة النووية في العالم مجتمعة تمتلك أكثر من 13,000 رأس نووي، منها حوالي 9,600 مخصصة لتسليمها من قبل القوات المسلحة. تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90٪ من جميع الرؤوس الحربية النووية.