سفيرة أوكرانيا في أمريكا: روسيا تحتجز 92 عاملا في مفاعل "تشيرنوبل"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت السفيرة الأوكرانية لدى أمريكا أن 92 عاملا في مفاعل "تشيرنوبل" رهائن لدى القوات الروسية، حسبما جاء في مؤتمر صحفي لها الجمعة في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقالت السفيرة أوكسانا ماركاروفا إن العمال غير قادرين على اتباع التعليمات الصارمة التي يتطلبها العمل بالمفاعل لأن الروس يحنجزونهم كرهائن.

وتابعت السفيرة قائلة: "مسؤولية المفاعل الآن تقع على عاتق الجيش الروسي" وأكدت أن أوكرانيا تتواصل مع الدول النووية وغيرها لإطلاعها على الوضع في المفاعل الشهير.

وقالت ماركروفا: "عند دفاعنا عن هذه المفاعلات نتوخى الحذر الشديد ونحاول أن نتحلى بأعلى درجات المسؤولين كي لا يحدث أي ضرر لها، لا يمكننا قول نفس الشيء عن الروس لهذا نحن نحذر ولهذا نحن نتواصل مع الجميع"، حسب قولها.

وكان قد دان البيت الأبيض احتجاز الروس عمالا مدنيين ي تشيرنوبل.