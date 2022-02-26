رئيس أوكرانيا: الليلة "صعبة للغاية".. مصير بلدنا يتقرر الآن

كييف، أوكرانيا (CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعيش "ليلة صعبة للغاية"، وأكد أن "مصير أوكرانيا يتقرر الآن".

وقال زيلينسكي، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل يوم الجمعة: "هذه الليلة ستكون صعبة للغاية، وسيستخدم العدو كل القوات المتاحة لكسر مقاومة الأوكرانيين مصير أوكرانيا يتقرر الآن."

وأكد الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية على مقربة من العاصمة كييف، وتتقدم باتجاهها من الشمال والشرق، وقال زيلينسكي للأوكرانيين: "هدفنا الرئيسي هو إنهاء هذه المذبحة، خسائر العدو خطيرة للغاية، اليوم هناك مئات الجنود القتلى الذين عبروا حدودنا ووصلوا إلى أرضنا."

وأضاف: "لسوء الحظ نحن أيضا نتكبد خسائر، الأوكرانيون يقاومون العدوان الروسي ببطولة، هذا العدوان لا يمكن تبريره".

يذكر أن القوات الروسية تقترب من العاصمة الأوكرانية بعدما استولت على قاعدة جوية شمال المدينة يوم الخميس.

وخاطب الرئيس الأوكراني الشعب الروسي باللغة الروسية حيث اتهم الجيش الروسي بتدمير مواقع مدنية، وقال: "لا يوجد شيء يمكن أن يفسر سبب قصف رياض الأطفال والبنية التحتية المدنية".

وأضاف: "ما نوع هذه الحرب ضد الأطفال الأوكرانيين؟ من هم؟ هل هم أيضا نازيون جدد؟ أم أنهم جنود من الناتو فرضوا تهديدا على روسيا؟"، وتابع: "العديد من المدن في بلدنا تتعرض للهجوم".

وقال الرئيس الأوكراني: "على كل مواطن توخي الحذر الشديد، الرجاء مساعدة بعضكم البعض ، خاصة كبار السن،و أولئك الذين يحتاجون إلى دعمكم، في حالة وجود أي خطر يرجى الذهاب إلى الملاجئ".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف القيادة الأوكرانية بأنها من "النازيون الجدد".