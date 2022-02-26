أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يسعي لإنشاء قناة اتصال مع نظيره الروسي لتبادل الإخطارات بشأن العمليات الجوية المحتملة في أوكرانيا خاصة مع وجود الجيشين على مسافة قريبة، حيث تواجد قوات أمريكية في بولندا، بينما تتقدم القوات الروسية في أوكرانيا.

ووفقا لما قاله المسؤولون لشبكة CNN لم يكن هناك اتصال مباشر بين الجيشين الأمريكي والروسي لتجنب أي تقديرات خاطئة محتملة في أوكرانيا وحولها لكن مع استمرار روسيا في هجومها، يود الجيش الأمريكي التحدث مع الروس حول أهمية إنشاء قناة اتصالات لإخطار بعضهم البعض بالعمليات الجوية.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة لا تزال تصوغ ما قد ترغب في اقتراحه، ففي الوقت الحالي، لا تحلق طائرات أمريكية فوق أوكرانيا لكن المسؤولين يتصورون وجود حاجة محتملة لمثل هذه الآلية في الأيام والأسابيع المقبلة، وقد تتخذ أشكالاً مختلفة مثل منطقة حظر جوي أو منطقة "حظر طيران" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، لكن من غير الواضح كيفية تطبيق ذلك.

ووفقا للبيانات الرسمية، تحدث وزير الدفاع الأمريكي ورئيس هيئة الأركان مع نظرائهم الروس في الأسابيع الأخيرة، ولكن ليس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكانت آخر مرة تحدث فيها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرغي شويغو في 18 فبراير/ شباط، وتحدث الاثنان أيضًا قبل أسبوع واحد.

وكذلك تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي آخر مرة مع نظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف في 11 فبراير.