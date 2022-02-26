عرض إجلاء رئيس أوكرانيا خارج البلاد.. كيف رد زيلنسكي على أمريكا؟

زيلينسكي.. من هو الممثل الكوميدي الذي أصبح رئيسًا لأوكرانيا؟

بعد مكالمة بايدن وزيلينسكي.. رئيس أوكرانيا محبط وعضويتها في الناتو ليست قبل 2030

كييف، أوكرانيا (CNN)-- قالت سفارة أوكرانيا في بريطانيا، السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض عرضا أمريكيا لإجلائه العاصمة كييف، مع استمرار الهجمات التي تنفذها القوات الروسية لليوم الثالث على التوالي.

“The fight is here; I need ammunition, not a ride.” - @ZelenskyyUa on the US evacuation offer. Ukrainians are proud of their President💙💛

وفقا للسفارة في تغريدة نشرتها على صفحتها بتويتر، قال زيلينسكي للولايات المتحدة: "المعركة هنا؛ أنا بحاجة إلى ذخيرة، وليس رحلة.." مضيفة: "الأوكرانيون فخورون برئيسهم".

ويذكر أن زيلينسكي قال في مقطع فيديو نُشر صباح السبت على تويتر: "نحن لا نلقي السلاح"، وذلك بعد تصريح له بوقت متأخر، الخميس، قال فيه: "حسب معلوماتنا، فقد حددني العدو (روسيا) كهدف رقم 1، وعائلتي كهدف رقم 2. إنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيًا من خلال تدمير رئيس الدولة. ولدينا معلومات ان مجموعات التخريب المعادية دخلت كييف".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال مساء الخميس إن زيلينسكي لا يزال "هدفا رئيسيا للعدوان الروسي"، وسط غزو روسيا لأوكرانيا.