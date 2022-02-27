برلين، ألمانيا (CNN)—قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن القيادة الروسية ستشعر قريبا بالثمن الباهظ الذي ستدفعه جراء الإقدام على غزو أوكرانيا، وذلك في كلمة له أمام برلمان بلاده.

وأضاف شولتز: "سيقطع التمويل عن البنوك والشركات الحكومية الروسية، سنركز على الأوليغارشية في الاتحاد الأوروبي.. لدينا إجراءات عقابية ضد بوتين ومن حوله وستتم إزالة البنوك الروسية المهمة من نظام المدفوعات الدولي SWIFT".

وتابع المستشار الألماني قائلا: "نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا في هذا الوضع اليائس وقد فعلنا ذلك خلال الأسابيع والأشهر الماضية.. الهجوم على أوكرانيا يعني أننا في وقت جديد.. بصفتنا ديمقراطيين وأوروبيين، فنحن إلى جانبك، الجانب الصحيح من التاريخ".

ولفت شولتز إلى "الصور المروعة التي نراها من كييف، في ماريوبول تظهر كيف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عديم الضمير.. هذا غير عادل، ألم الأوكرانيين، يقترب حقًا من قلوبنا.."