البنتاغون يرد على مزاعم روسيا بشأن استخدام مسيرات لمساعدة أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مزاعم نظيرتها الروسية بأن الولايات المتحدة "من المحتمل جدا" أنها استخدمت بعض طائرات بدون طيار تحلق فوق البحر الأسود لمساعدة البحرية الأوكرانية على مهاجمة السفن الروسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال، في بيان، السبت: "في مساء الخميس (25 فبراير/ شباط)، أثناء إجلاء 82 جنديا أوكرانيًا ألقوا طواعية أسلحتهم في جزيرة زميني (المعروفة بجزيرة الأفعى) حاول 16 قاربا من البحرية الأوكرانية مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود بينما كانت طائرات أمريكية بدون طيار تحلق في السماء".

وأضاف: "من المحتمل جدا أن تكون الطائرات الأمريكية هي التي وجهت القوارب الأوكرانية إلى السفن الروسية".

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ذلك وقال لشبكة CNN: "المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة متورطة بأي شكل من الأشكال في العمليات البحرية الأوكرانية هي مزاعم كاذبة"، وأضاف: "لم نقدم معلومات أو أي دعم آخر، هذا مجرد كذبة من وزارة الدفاع الروسية ".

وقال كوناشينكوف أيضا إن 6 قوارب تابعة للبحرية الأوكرانية دمرت لكن لم يصب أي من 82 جنديا أوكرانيا.

وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل جميع الجنود الأوكرانيين في القصف الروسي على الجزيرة يوم الخميس.

ووفقًا لتسجيل صوتي، تمت مشاركته على نطاق واسع، مع اقتراب الروس من الجزيرة، قال الضابط الروسي: "هذه سفينة حربية عسكرية. هذه سفينة حربية عسكرية روسية. أقترح عليك إلقاء أسلحتك والاستسلام لتجنب إراقة الدماء ولا داعي لها". ضحايا وإلا سيتم قصفك ، ورد جندي أوكراني: "سفينة حربية روسية ، تبا لكم".

وكانت هذه آخر الكلمات المعروفة التي سمعت من الجزيرة.