أوكرانيا توافق على لقاء الروس على حدود بيلاروسيا

(CNN)-- قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتصل بالرئيس الأوكراني، الأحد.

وأضاف أن "السياسيين اتفقوا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، بالقرب من نهر بريبيات".

وتابع: "تولى ألكسندر لوكاشينكو مسؤولية ضمان بقاء جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض أثناء سفر الوفد الأوكراني واجتماعاته وعودته".

كانت روسيا اقترحت عقد محادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، مع إعطاء الأوكرانيين مهلة حتى الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي للقبول. ورفض الرئيس الأوكراني ذلك، مشيرا إلى "الأعمال العدوانية" من الأراضي البيلاروسية، لكنه قال إنه سيكون على استعداد لإجراء محادثات في مكان آخر.