القوات الأوكرانية تدمر رتلًا عسكريًا روسيًا على مشارف كييف

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نشر الأحد ، 27 فبراير / شباط 2022

كييف، أوكرانيا (CNN)-- حدّدت شبكة CNN مقطع فيديو يظهر تدمير القوات الأوكرانية لرتل من ناقلات الجند المدرعة الروسية ومركبات أخرى على أطراف العاصمة كييف.

يُظهر مقطع فيديو تم تصويره صباح الأحد الرتل الروسي يتحرك بسرعة عبر حي سكني (بوتشا) في الضواحي الغربية للمدينة.

بعد فترة وجيزة، تم تحديد الموقع الجغرافي للمجموعة الروسية، لكن معظم المركبات تحطمت وبعضها انقلب على جوانبها. لا توجد إشارة إلى وجود جنود روس.

Video of destroyed Russian column at Bucha https://t.co/HVixWe1mVl https://t.co/shkBLcEF5S via @666_mancer #Ukraine

في مقطع الفيديو، سُمع رجل يؤدي اليمين الدستورية ثم يقول "لقد جاؤوا إلى أرضنا. أتمنى لكم جميعًا أن تحترقوا في جهنم".

"سأضحي بحياتي إذا لزم الأمر".

قال الرجل إن القوات الجوية الأوكرانية "قامت بعملها بشكل جيد"، لكن من غير الواضح كيف تم الهجوم على القافلة.