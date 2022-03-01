(CNN)-- يغادر مئات الآلاف من الأشخاص أوكرانيا مع استمرار الغزو الروسي، وتتجه الغالبية العظمى غربًا إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وصل حتى الآن أكثر من 500 ألف لاجئ أوكراني إلى أوروبا الشرقية، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ويقيم العديد من الوافدين مؤخرًا في مخيمات مؤقتة.

وأضافت المفوضية في تغريدة أنها "تعمل مع الشركاء والسلطات المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المحتاجين".

طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية منح جميع الأوكرانيين الذين يلتمسون اللجوء في الاتحاد الأوروبي "حماية مؤقتة"، مما يمنحهم عملية طلب لجوء مبسطة.

سيصوت الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على اقتراح فرنسا، الذي لم يتم سن مثله من قبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان الأحد، إن أوروبا "ترحب بأذرع مفتوحة بالأوكرانيين الذين يتعين عليهم الفرار من قنابل بوتين".

وقالت "إننا نحشد كل جهد وكل يورو لدعم دولنا الشرقية الأعضاء - لاستضافة ورعاية هؤلاء اللاجئين. سنفعل ذلك بتضامن كامل".

كما يواجه أولئك الذين يتجهون غربًا ظروفًا جوية أسوأ، وفقًا لخبراء الطقس في CNN مونيكا جاريت وتشاد مايرز. قالوا إن الارتفاعات اليومية حاليًا أعلى بقليل من درجة التجمد، مع هطول أمطار متفرقة وزخات ثلج.

بشكل عام، يمكن توقع اتجاه لوجود برودة مع مزيد من هطول الأمطار في وقت لاحق من الأسبوع، وأضافوا أن هذا طقس طبيعي في هذا الوقت من العام، لكنه بارد بالنسبة لأولئك العالقين في الخارج.



بولندا

قالت مستشارية رئيس وزراء بولندا، في تويتر الأحد، إن حوالي 187 ألف لاجئ عبروا إلى بولندا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وأضافت أن "اللاجئين الفارين من أوكرانيا المنكوبة بالحرب يدخلون بولندا بغض النظر عن جنسيتهم".

قال رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، ميتشاو دورشيك، إنه التقى ليلة الأحد مع حاكم منطقة لفيف "الذي أعلن أن السلطات الأوكرانية ستتخذ خطوات لتبسيط الإجراءات من جانب حرس الحدود الأوكراني".

رومانيا

وكتب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، على تويتر بعد اتصال مع نظيره الروماني بوجدان أوريسكو "رومانيا تكثف دعمها العسكري والإنساني لأوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي".

وأضاف "ممتن لرومانيا على هذه المساعدة القيمة وعلى رعاية مواطنينا الفارين من حرب بوتين". كما أعاد أوريسكو تغريد ما كتبه كوليبا.

أظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة Maxar Technologies التي التقطت الجمعة، ازدحامًا مروريًا بطول 6.5 كيلومترات للأشخاص والسيارات والشاحنات التي تصطف بالقرب من معبر سريت الحدودي على الجانب الجنوبي الغربي من أوكرانيا.



سلوفاكيا

تشترك منطقة كوسيتش بشرق سلوفاكيا في حدود برية قصيرة مع جنوب غرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية في البلاد، السبت، إن 10526 شخصًا عُولجوا على الحدود مع أوكرانيا في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لرويترز. قبل الغزو الروسي، كان يعبر 1,444 شخصًا يوميًا.

وقال راستيسلاف ترنكا، رئيس منطقة كوسيتش، لرويترز "الوضع وعدد (الوافدين) يزداد سوءا كل ساعة. هيكل الحرب يحول الناس إلى لاجئين ليس لديهم سيارة أو موارد مالية أو وجبات أو أي معدات".

وأضاف: "العائلات منقسمة على الجانب الأوكراني - الرجال عادوا للقتال. وها نحن نرى أمهات مع أطفال يأتون".