بايدن: بوتين "أخطأ التقدير بشكل سيئ" عندما غزا أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في خطابه عن حالة الاتحاد، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ التقدير بشكل سيئ" عندما غزا أوكرانيا.

وأضاف بايدن: "قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ".

وذكر الرئيس الأمريكي أن "بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه".

وأشاد بايدن بـ"قدرة الولايات المتحدة على التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم"، وقال: "بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة".

وأعلن بايدن حظر الطائرات الروسية من الأجواء الأمريكية، وقال: "أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، مما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا إضافيا على اقتصادهم".

وبإعلان بايدن تنضم الولايات المتحدة إلى كندا والاتحاد الأوروبي، في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت أن الاتحاد الأوروبي بأكمله سيغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، كانت العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا قد فعلت ذلك بالفعل.