بايدن: لدينا الأدوات اللازمة لإنهاء إغلاق المدارس والشركات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن إدارته وفرت الأدوات اللازمة للتخفيف من حدة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال إن هناك حاجة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.

وذكر بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "يمكننا إنهاء إغلاق المدارس والشركات، ولدينا الأدوات التي نحتاجها، لقد حان الوقت لأمريكا للعودة إلى العمل وملء مدننا العظيمة مرة أخرى بالناس".

وأضاف: "يمكن للأشخاص الذين يعملون من المنزل أن يشعروا بالأمان ويبدأوا في العودة إلى مكاتبهم، نحن نفعل ذلك هنا في الحكومة ".

وتابع: "يمكن لمعظم الأمريكيين عدم ارتداء الكمامات والمضي قدما بأمان لقد حققنا ذلك لأننا قدمنا اللقاحات والعلاجات والفحوصات والكمامات مجانا".