أكثر من 675 ألف شخص لجأوا من أوكرانيا خلال الغزو الروسي المستمر

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قالت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس يوم الثلاثاء إن حوالي 667,000 شخص لجأوا من أوكرانيا "في أقل من أسبوع" خلال الغزو الروسي المستمر.

وقالت كليمنتس في تغريدة على تويتر: "لجأ 677 ألف شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة في أقل من أسبوع. 150 ألفًا في الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وقالت الأمم المتحدة في بيان يوم الثلاثاء إن الوكالة وشركائها في المجال الإنساني وجهوا "نداءات طارئة" للمانحين للحصول على 1.7 مليار دولار لتقديم "دعم إنساني عاجل للناس في أوكرانيا واللاجئين في الدول المجاورة".

وقالت المنظمة في بيان "تقدر الأمم المتحدة أن 12 مليون شخص داخل أوكرانيا سيحتاجون إلى الإغاثة والحماية، بينما قد يحتاج أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني إلى الحماية والمساعدة في البلدان المجاورة في الأشهر المقبلة".

وقال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، في البيان إن هذه "أحلك ساعة" بالنسبة لشعب أوكرانيا.

"تحتمي العائلات التي لديها أطفال صغار في الأقبية ومحطات المترو أو يركضون للنجاة بحياتهم وسط أصوات الانفجارات المرعبة وصفارات الإنذار. أعداد الضحايا آخذة في الارتفاع بسرعة. وقال غريفيث "هذه أحلك ساعة بالنسبة لشعب أوكرانيا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تكثيف استجابتنا الآن لحماية حياة وكرامة الأوكرانيين العاديين. يجب أن نستجيب بتعاطف وتضامن".

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في البيان "يمكن أن تصبح أكبر أزمة لاجئين في أوروبا هذا القرن".

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حجم عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى الدول المجاورة جراء الغزو الروسي.