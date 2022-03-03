أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت جورجيا تقديم طلب رسمي للانضمام للاتحاد الأوروبي، الخميس، لتتخذ هذا القرار قبل عامين من الوقت الذي كان متوقعا له.

وقال وزير الخارجية الجورجي، إيراكلي غارابيشفيلي في بيان على الموقع الرسمي للحكومة: "إنه يوم تاريخي لجورجيا، ها نحن نوقع طلبا لعضوية الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن بلدنا".

وتابع الوزير قائلا: "يمثل تقديم طلب عضوية الاتحاد الأوروبي حجر زاوية جديد في طريقنا للاندماج مع أوروبا، هذه مرحلة تقلب صفحة جديدة في تاريخنا وتشكل استمرارا لجهود أجدادنا والتي تهدف لفتح الطريق أمام جورجيا لتكون جزاء من العائلة الأوروبية".

وكانت تبليسي تخطط لتقديم هذا الطلب عام 2024، وفقا للبرلمان الأوروبي.

ويأتي إعلان جورجيا تقديم الطلب بعد يومين من طلب جارتها، أوكرانيا، فتح خط سريع لانضمامها للاتحاد الأوروبي.

واتسمت العلاقات بين جورجيا وروسيا بالتوتر منذ إعلان استقلالها عن الاتحاد السوفييتي قبل 30 عاما، بسبب دعم موسكو لدوتلني انفصاليتين في جورجيا.