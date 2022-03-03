المحكمة الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أنها ستشرع على الفور في التحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، إن 39 من الدول الأعضاء بالمحكمة طلبت المضي في التحقيق، وأضاف: "بدأنا في جمع الأدلة"، مشيرا إلى أن "التحقيق سيغطي الحوادث في أوكرانيا منذ عام 2013 إلى الوقت الحاضر".

وقال خان إن مكتبه "توصل بالفعل إلى أساس معقول للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وحدد القضايا المحتملة التي يمكن قبولها".

وناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الأطراف المنخرطة في النزاع للالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت أيضا أعلنت، الأحد، أن أوكرانيا تقدمت بدعوى ضد روسيا تتهم فيها موسكو بـ"التخطيط لارتكاب أعمال إبادة جماعية وتعمد قتل وإلحاق إصابات خطيرة بالمواطنين الأوكرانيين".

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن أوكرانيا ذكرت أن روسيا "زعمت وقوع أعمال إبادة جماعية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين"، مضيفة أن "روسيا نفذت بعد ذلك عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا".

وتابع البيان أن "أوكرانيا اتهمت روسيا أيضا بالتخطيط لأعمال إبادة جماعية في أوكرانيا وتعمد قتل وإلحاق إصابات خطيرة بالمواطنين الأوكرانيين".