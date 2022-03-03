صورة أرشيفية من لقاء محمد بن سلمان وبوتين في ديسمبر 2018 على هامش قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وحول الأزمة في أوكرانيا، أكد الأمير محمد بن سلمان "دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف"، وفقا لما نقلته "واس".

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، أعرب ولي العهد عن حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، مشيرا إلى "دور اتفاق (أوبك بلس) في ذلك وأهمية المحافظة عليه".

في غضون ذلك، أفاد بيان للكرملين أنهما أعربا عن ارتياحهما إزاء استمرار أعضاء أوبك بلس بتنفيذ التزاماتهم "مما يساهم في ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية". وأضاف البيان: "ستواصل روسيا والسعودية تنسيق مقاربتهما ضمن هذا الشكل".

وأكد بوتينعلى عدم جواز تسييس قضايا إمدادات الطاقة العالمية رغم العقوبات التي فرضتها عدد من الدول الغربية على روسيا، بحسب بيان الكرملين، الذي أشار إلى أن الجانبين أعربا عن "اهتمامهما بمواصلة التطوير الشامل للشراكة الروسية السعودية ذات المنفعة المتبادلة واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".