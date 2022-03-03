دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. مما جعلها إدانة عالمية رنانة من قبل العالم لروسيا.

وأيدت 141 دولة القرار وعارضته 5 دول، مع امتناع 35 دولة عن التصويت. عندما عرضت النتائج على الشاشة في الغرفة، حدث تصفيق حار ونادر.

ومن بين الدول العربية، كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي رفضت القرار، أما الدول العربية التي امتنعت عن التصويت فهي العراق، الجزائر، السودان. والدول العربية المؤيدة للقرار: "الأردن والبحرين ومصر والإمارات وجيبوتي وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والصومال واليمن"، وكانت ضمن قائمة الدول التي لم تصوت للقرار دولة عربية واحدة وهي المغرب.

في حين أن النتيجة تعتبر غير ملزمة قانونًا، إلا أنها تحمل بعض الوزن السياسي على مستوى العالم، رغم أنه من غير المحتمل أن تغير عدوان موسكو العسكري.

ويطالب القرار الاتحاد الروسي، على الفور وبشكل كامل وغير مشروط، بسحب جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

قبل طرح القرار للتصويت، تلقى السفير الأوكراني سيرجي كيسليتسيا تصفيقا نادرا من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد فترة وجيزة من التصويت، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالنتائج قائلًا إن "رسالة الجمعية العامة عالية وواضحة: أوقفوا الأعمال العدائية في أوكرانيا الآن. أسكتوا البنادق الآن. افتحوا الباب للحوار والدبلوماسية الآن. يجب احترام سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة".

"وأضاف: "ليس لدينا لحظة نضيعها. الآثار الوحشية للصراع واضحة للعيان. ولكن على الرغم من سوء الوضع بالنسبة للشعب في أوكرانيا في الوقت الحالي، فإنه يهدد بأن يصبح أسوأ بكثير. وأضاف "قنبلة موقوتة".

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على نتائج تصويت الدول على إدانة الأمم المتحدة لهجوم روسيا على أوكرانيا.