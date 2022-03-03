مصادر لـCNN: واشنطن سلمت لأوكرانيا مئات الصواريخ المضادة للطائرات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مسؤول أمريكي ومصدر بالكونغرس لشبكة CNN أن الولايات المتحدة سلمت إلى أوكرانيا، لأول مرة، المئات من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات خلال الأيام الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صواريخ، يوم الاثنين.

كانت الولايات المتحدة أعطت، في وقت سابق من هذا العام، الضوء الأخضر لدول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا لإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

وكانت الإدارة الأمريكية زودت أوكرانيا بأسلحة فتاكة ليس من بينها صواريخ ستينغر وضغط أعضاء في الكونغرس من أجل إرسال تلك الصواريخ إلى كييف منذ شهور.

ووجه الأوكرانيون مناشدات عديدة للولايات المتحدة لتزودهم بالمزيد من الأسلحة خاصة المضادة للطائرات والدبابات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصحفيين، الأربعاء، إن أوكرانيا قادرة على تلقي "المعدات العسكرية" التي تحتاجها.

ويتخوف المسؤولون الأمريكيون من تقديم أحدث الأسلحة للأوكرانيين حتى لا تقع في أيدي الروس الذين يمكنهم سرقة التكنولوجيا الأمريكية.

كانت ألمانيا أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها ستسلم 1000 سلاح مضاد للدبابات و 500 صاروخ ستينغر إلى أوكرانيا ، مما يمثل تغييرًا في موقفها السابق المتمثل في عدم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وسط هذه الأزمة.

وكانت شبكة NBCأول من تحدث عن تسليم واشنطن الصواريخ إلى أوكرانيا.