وكالة الطاقة الذرية تعلق على الحريق في محطة نووية أوكرانية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية التي اندلع فيها حريق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر حسابها على تويتر، إن الجهات الأوكرانية أبلغتها بعدم الإبلاغ عن أي تغيير في مستويات الإشعاع في موقع المحطة النووية.

وكان رئيس بلدية مدينة إنرجودار القريبة من المحطة النووية، دميترو أورلوف قال، في وقت سابق من يوم الجمعة، عبر حسابه على فيسبوك، إن الحريق "نتيجة القصف المتواصل من قبل العدو لمباني أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، اشتعلت النيران في المحطة.. إنه تهديد لأمن العالم".

وأضاف رئيس البلدية في رسالة بالفيديو: "توقفوا على الفور عن قصف محطة الطاقة النووية".

وذكر أورلوف أن "رجال الإطفاء غير قادرين على الوصول إلى موقع النيران"، وتابع: "القتال عنيف خارج المحطة وعناصر الحرس الوطني يدافعون عنها، هناك ضحايا، لكن العدد غير معروف حتى الآن لا يمكن تحديده حاليا".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عبر حسابه على تويتر: "الجيش الروسي يطلق النار من جميع الجهات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، يجب على الروس أن يوقفوا إطلاق النار على الفور، وأن يسمحوا لرجال الإطفاء بالدخول، وأن ينشئوا منطقة أمنية!".