قاذفات B-52 أمريكية تحلق فوق الجناح الشرقي لحلف الناتو

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— حلقت قاذفات B-52 أمريكية فوق الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، الجمعة، في تدريبات مع الجيشين الألماني والروماني في علامة على الوحدة بالحلف مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، حيث ذكرت: "أقلعت أكبر القاذفات الاستراتيجية في سلاح الجو الأمريكي من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في إنجلترا وأجرت دعمًا جويًا وثيقًا وتدريبًا على مهام التكامل، ثم طارت طائرات B-52 إلى رومانيا، حيث أجرت المزيد من تدريبات الدعم الجوي الوثيق كجزء من مهام فرقة عمل القاذفات".

وقد أدى التحليق فوق المجال الجوي الروماني إلى وضع القاذفات على أطراف دول الناتو، المتاخمة للمجال الجوي الأوكراني، حيث تحاول القوات الجوية الروسية فرض تفوقها الجوي فوق البلاد.

وقال الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا - القوات الجوية في أفريقيا والقيادة الجوية لحلف شمال الأطلسي: "التدريب معًا يضمن بقاء القوة الدفاعية لحلف الناتو لا مثيل لها".