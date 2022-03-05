سيول: كوريا الشمالية نفذت تاسع تجربة صاروخية منذ بداية العام

سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن جارتها الشمالية نفذت تجربة صاروخية جديدة بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر قبالة شرق شبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في بيان، إن الصاروخ أُطلق من منطقة سونان قرب عاصمة كوريا الشمالية، بيونغ يانغ.

وذكر البيان أن "الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب ويراقب التحركات لإطلاق صواريخ إضافية".

وذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، في بيان، إن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعا طارئا.

وفي سياق متصل، نبه خفر السواحل الياباني السفن بضرورة الانتباه وإبلاغ خفر السواحل في حالة سقوط أي أجسام.

يذكر أن هذه التجربة الصاروخية التاسعة التي تجريها كوريا الشمالية منذ بداية العام.