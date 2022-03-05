نائب الرئيس الأمريكي تزور بولندا ورومانيا الأسبوع المقبل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الجمعة، أنها ستتوجه إلى بولندا ورومانيا، يومي 9 و 11 مارس/ آذار.

وقال المكتب قي بيان إن "الزيارة ستظهر قوة ووحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودعم الولايات المتحدة للحلفاء في الجانب الشرقي للحلف في مواجهة العدوان الروسي، وسوف تسلط الضوء أيضًا على جهودنا الجماعية لدعم شعب أوكرانيا."

كانت شبكة CNN ، ذكرت في وقت سابق اليوم ، أنه من المتوقع أن تسافر هاريس إلى بولندا الأسبوع المقبل، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لـ CNN ، حيث تواصل إدارة بايدن إظهار دعمها لأوكرانيا وحلفائها في الناتو بينما يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا مرحلة جديدة خطيرة.

وتأتى الزيارة في أعقاب حضور هاريس مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث التقت بحلفاء وشركاء للولايات المتحدة بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما تحدثت هاريس، عبر الهاتف، مع العديد من قادة الدول في أوروبا الشرقية، الثلاثاء، بمن فيهم رئيسا وزراء بولندا ورومانيا.