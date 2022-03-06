نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)—تطرق جيمس كلابر، رئيس الاستخبارات القومية الأمريكية الأسبق، إلى التقارير التي تفيد بنية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إرسال 1000 عنصر مرتزق للقتال في أوكرانيا، موضحا ماذا يقول لنا ذلك عن وضع بوتين.

جاء ذلك في مقابلة لكلابر مع الزميل جيمس أكوستا على CNN حيث قال: "هؤلاء (المرتزقة) أكبر سنا وأكثر خبرة وقساة، واعتقد أن الرسلة هنا هو أن هناك نوعا من اليأس من طرف بوتين يدفعه للقيام بذلك في هذه النقطة.."

وتابع قائلا: "على ما يبدو اعتقدوا (الروس) انهم سيدخلون أوكرانيا والأوكرانيون سيخضعون بسهولة، والبدء بإرسال مرتزقة وأحد الأمور التي تقلقني بذلك هو الاستخدام المحلي للأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين.."

وأضاف: "بالطبع صديق بوتين المقرب، بشار الأسد قام بذلك في سوريا وعليه فإن هذا أمر مثير للقلق.. الوضع الذهني لبوتين هو أحد المعضلات التي تواجهها الاستخبارات فلطالما كانت غامضة بالنسبة لنا.. وبالنسبة لي هو هتلر القرن الـ21".